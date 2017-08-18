Андрей Майер: «Возобновлена подача воды из Соколовского водохранилища»

Подача воды из Соколовского водохранилища возобновлена. Сейчас идет заполнение системы. Насосные станции запустили в 13 часов 20 минут после очистки от загрязнителей.

«В настоящее время все показатели в норме, подача воды возобновлена. После заполнения системы вода вернется в дома горожан», — прокомментировал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Как сообщает сайт донского правительства, до поступления воды в квартиры жителей Новошахтинска и Красного Сулина подвоз воды продолжат. Нужно обращаться в дежурно-диспетчерские службы: 8(86369) 2-62-10, 8(86369) 3-22-19 (Новошахтинска) и 8 (863) 6753405, 8(863) 6753687 (Красносулинский район).