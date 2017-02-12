Ансамбль ‘Донцы’ отметил юбилей баяниста Сергея Кочина

В пятницу в большом зале Ростовской филармонии встретились старые друзья. Пригласил их на свой концерт ансамбль русских народных инструментов «Донцы». Повод более чем знаменательный — юбилей баяниста Сергея Кочина.

Знаменитый ростовский ансамбль «Донцы» дал в России и по всему миру тысячи концертов, но впервые пригласил зрителей на вечер, посвященный юбилею одного из своих музыкантов.

«Это универсальный музыкант, как в армии универсальный боец, который может и за пулемет, и на танки. Все схватывает на лету. Может моментально любую песню подобрать», — рассказывает руководитель народного ансамбля «Сторонушка» Сергей Ермилов.

Сергей Кочин — воспитанник ростовской школы: в колледже учился у Сергея Галкина, в Консерватории — у Анатолия Заикина. Еще будучи студентом пришел в ансамбль «Донцы».

«Баян и балалайка у нас практически сольные инструменты. На них держится вся основа музыкальная. У меня он солист ансамбля», — поясняет заслуженный артист России, художественный руководитель ансамбля «Донцы» Александр Колонтаев.

В этот вечер звучала музыка знакомая и любимая, хотя в честь праздника не обошлось и без премьеры. Поздравить юбиляра пришли коллеги, с которыми он не раз выходил на сцену.

«Сегодня так долго и упорно трудиться в нашем жанре может только очень преданный делу человек. Сергей именно из таких людей», — отмечает заслуженный артист России Юрий Шишкин.

«Горжусь, что мы с ним друзья. Сергея я знаю с музыкальной школы, когда я ходил на концерты ансамбля «Донцы». Музыкант великолепный», — признается лауреат международных конкурсов Александр Полуев.

Сергею Кочину повезло найти в жизни свое призвание и настоящих товарищей — вторую семью, а также сцену, без которой он не представляет своей жизни.

«Сцена везде заставляет забыть обо всем», — говорит солист ансамбля «Донцы» Сергей Кочин.