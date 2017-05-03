Апрельские заморозки на Дону не причинили большого вреда фруктовым деревьям

Тепло, установившееся в Ростовской области, выпало на финал цветения фруктовых деревьев. Садоводы надеются, что урожай всё-таки будет спасён весенним солнцем. Град и ночные заморозки пришлись на пик развития цветка у косточковых.

Даже проработав в хозяйстве несколько десятков лет, сотрудники продолжают считать период цветения садов самым красивым и даже сказочным. Ухаживая за этим великолепием, вкладывая в него всю душу, невозможно ограничиться одним лишь созерцанием. Любая напасть, а их у фруктовых деревьев может быть множество, воспринимается как личная трагедия. Волнительной выдалась последняя декада апреля. Время цвести косточковым, а тут возвратные холода, вплоть до ночных заморозков.

«Опасно, когда идут холодные дожди, а потом резкий перепад температур и к вечеру до 4 градусов снижается температура, наступает тихая безветренная погода, звёздная ночь. Вот в это время надо ждать заморозков. Но у нас, к счастью, заморозков не было», — говорит агроном-энтомолог Людмила Старикова

Этому хозяйству повезло, не пришлось даже применять дымовую завесу — так садоводы спасаются от заморозков. А вот в нескольких десятках километрах температурный минимум всё-таки опустился в минусовой сектор. К тому же прошёл град, задев полосой участки фруктовых деревьев, на которых уже готовы были распуститься бутоны.

«Тот град, который прошёл в 20-х числах, ещё не успел наделать большой беды, но остаточные холода, которые были тоже в 20-х числах, в том числе 24-го снег был, они конечно кое-какие бутоны нам уничтожили», — говорит агроном Александр Ряузов.

Даже небольшие заморозки в этот период для садов губительны. Плодовая почка погибнет с большой долей вероятности уже при минус 4 градусах. Если распустился нежный цветок, то он выдержит максимум минус 1,5 — 2 градуса. Ну а если уже сформировалась завязь, то для неё губительная температура всего лишь минус 1 градус.

Апрельские заморозки причинили ущерб, но не значительный. В этом хозяйстве его оценили приблизительно в 2 процента от объема будущего урожая. Ещё один негативный фактор — это, так называемое недоопыление, пчёлы в дожди и холода свою работу не выполняли, от того завязей может быть меньше. Всё это касается косточковых культур — черешни, вишни, алычи, абрикосы. Семечковые — яблони, груши — зацвели позже, поэтому практически не пострадали. Именно сейчас, в пик их буйного цветения, погодные условия для формирования будущего урожая складываются самым благоприятным образом.