Археологи обнаружили в Азове части ценного сервиза 14 века

Остатки ценного сервиза 14 века обнаружили археологи в Азове. В свое время он стоил дороже дома рядового горожанина. Из земли извлекли крупные фрагменты нескольких фарфоровых чаш с росписью и парадных ваз. Хорошо сохранилась одна из ручек в виде слона.

Посуда покрыта особой керамической глазурью — селадоном. Ученые предполагают, что он имеет корейское происхождение, и это первая подобная находка в Восточной Европе. Отметим, селадоновый сервиз археологи нашли на стадионе Лакомова, в прошлом на этой территории располагался аристократический район Азова.