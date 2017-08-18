«Армия-2017″: на полигоне Кадамовский покажут «летающий» танк
Схема проезда к форуму «Армия-2017″
Больше 300 видов современного вооружения и военной техники. На полигоне Кадамовский провели генеральную репетицию динамического показа новейших образцов.
Выступления запланировали на 22 и 27 августа, начало в 10 часов утра. Показы пройдут в рамках Международного военно-технического форума Южного округа «Армия-2017″. В импровизированном воздушном бою сойдутся «Ночные охотники», «Аллигаторы», бомбардировщики СУ-34 и истребители СУ-30.
Не менее зрелищной станет и наземная операция. Свое мастерство покажут мотострелки на боевых машинах пехоты, артиллеристы и танкисты. В этом году впервые можно будет увидеть и знаменитый «летающий» танк.
«Этот танк будет разгоняться на высоких скоростях, преодолевать препятствие в виде трамплина и производить стрельбу в воздухе. Дальность прыжка с трамплина высотой в 75 сантиметров составляет примерно 4-5 метров. Такие танки в Южном военном округе имеются практически во всех наших частях. Это Т-72Б3 — модификация последних лет», — рассказал начальник отдела боевой подготовки 8-й Армии Александр Овчаренко.
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