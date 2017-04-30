«Арт-Ростов»: фестиваль творчества и искусства ждет ростовчан в «ДонЭкспоцентре»

В южной столице уже седьмой раз пройдет фестиваль «Арт-Ростов», который объединит известных авторов и молодых художников, мастеров изображения, коллекционеров и ценителей прекрасного. Он соберет на своей площадке тысячи произведений искусства со всего мира. Ростовчан и гостей города ждут с 5 по 11 мая в «ДонЭкспоцентре» (бывший «РостовЭкспо на проспекте Нагибина, 30). Информационный партнер этого масштабного культурного события — ГТРК «Дон-ТР».

Перед гостями развернутся выставки работ лучших мастеров практически со всей России. Кроме того, организаторы устроят грандиозную выставку подлинников работ прославленных художников двух эпох — Ивана Айвазовского и Сальвадора Дали. Вход платный, билеты стоят до 400 рублей. Но посетить выставку можно и бесплатно. Как это сделать — читайте ниже.

Помимо приобщения к прекрасному, посетители смогут поучаствовать в большой развлекательной программе. За время проведения «Арт-Ростова» пройдет более 127 мероприятий — сотни мастеров, работающих в сфере дизайна, лепки, гончарного дела, изготовления зеркал, антиквариата, авторской и художественной керамики, декоративно-прикладного искусства, скрапбукинга, фьюзинга будут проводить мастер-классы и презентации, перфомансы и розыгрыши.

Одним из самых интересных мероприятий станет флешмоб, посвященный 200-летию Ивана Айвазовского. Он пройдет 5 мая на открытой площадке перед «ДонЭкспоцентром». Начало — в 12 часов. Каждый желающий совершенно бесплатно сможет узнать секреты создания великих картин Ивана Айвазовского в лекциях маринистов Ростова. А после мастер-класса более 200 участников одновременно начнут рисовать свое море, своего Айвазовского. Авторы лучших 10 работ получат возможность бесплатного посещения выставки и подарки от партнеров.