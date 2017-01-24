‘Атоммаш’ изготовит сваи для морской платформы, строящейся в Каспийском море

«Атоммаш» приступил к изготовлению секций свай для нефтедобывающей морской платформы, строящейся в Каспийском море. В рамках контракта Волгодонская компания поставит 16 секций свай. Это трубы длиной от 35-ти до 38 метров, диаметром более двух метров. Общий вес оборудования — около 1200 тонн.

Сваи являются одним из ответственных узлов, от них зависит устойчивость морской платформы. Производство осуществляется под надзором Российского морского регистра судоходства. Сейчас на производство доставили необходимые сварочные материалы, проводятся операции по раскрою металлопроката. Срок поставки оборудования — апрель 2017 года.