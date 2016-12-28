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ОБЩЕСТВО

Аварийные службы Ростова на праздниках будут работать в усиленном режиме

15:57 Среда, 28.12.2016

В администрации Ростова-на-Дону состоялось совещание, посвященное организации работы аварийно-диспетчерских служб на период новогодних праздников. Так в рамках обсуждения прозвучала информация о том, что уже сформированы ремонтные бригады, которые будут дежурить в режиме повышенной готовности.

Для выполнения работ по расчистке дорог от наледей, ликвидации аварийных ситуаций на водонесущих коммуникациях подготовлена спецтехника. На случай возможных перебоев электроэнергии на предприятиях ЖКХ есть 34 передвижных резервных источника электроснабжения.

Кроме того, на 11 котельных установлены стационарные автономные электростанции. В организациях создан необходимый запас топлива. Завершено переоборудование, техническое обслуживание и отладка комбинированных дорожных машин.

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