Авиабомбу времен Великой Отечественной, найденную в центре Ростова, уничтожили

Ту, которая в состоянии покоя и опасности не представляет, увезли сегодня на полигон и взорвали. Сотрудники донского спасательного центра МЧС вывезли с улицы Петровской в Ростове бомбу времен войны, обнаруженную на месте стройки будущего жилого комплекса.

Самый центр Ростова. Старая жилая застройка, которая постепенно сменяется новыми домами. Именно при их строительстве часто встречаются такие опасные находки, как неразорвавшиеся боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Строители уже знают алгоритм действий — малейшее подозрение, работы сразу останавливаются и следует вызов экстренных служб.

Так получилось и в этот раз. Рустам Амонов, управляя экскаватором, почувствовал как ковш задел что-то металлическое. Строители сразу забили тревогу.

«Копали, нашли снаряд… Остановили работу, и вызвали МЧС, сапёров», — говорит строитель Рустам Амонов.

Сапёры пиротехнической группы Донского спасательного центра со всеми предосторожностями исследуют боеприпас. Беглого осмотра хватает, чтобы определить тип и мощность снаряда — ОАП-10, то есть авиационная осколочная бомба, 10-килограммовая. Немецкого производства, так как она литая. Наши, советские, были вареные.

Взрывотехники предполагают, что снаряд не разорвался, потому что, скорее всего, падал с малой высоты и приземлился не на взрыватель. То, что он может представлять опасность, практически никаких сомнений. Поэтому все манипуляции с бомбой проводят с крайней осторожностью.

«Мы получили заявку, выехали сейчас на объект. Сейчас заберём авиационную бомбу, увезём на полигон, и накладным зарядом её просто уничтожим», — говорит начальник пиротехнической группы Донского спасательного центра Юрий Данилин.

Авиационную бомбу аккуратно переносят на руках к машине. Укрывают специальным одеялом, способным задерживать осколки. В сопровождении инспекторов ГАИ автомобиль взрывотехников направляется к полигону. Уничтожение направленным взрывом — единственный способ утилизировать опасную находку. С начала года это уже тритий снаряд времён войны, уничтоженный специалистами Донского спасательного центра.