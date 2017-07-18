Авиакомпания «Азимут» получила новый Sukhoi Superjet 100
Базовый авиаперевозчик ростовского аэропорта — компания «Азимут» — получила сегодня новый самолет Sukhoi Superjet 100. Церемония передачи воздушного судна состоялась в первый день авиакосмического салона «МАКС-2017″ в подмосковном Жуковском. Лайнер компания взяла в лизинг на 12 лет.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.