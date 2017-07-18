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ОБЩЕСТВО

Авиакомпания «Азимут» получила новый Sukhoi Superjet 100

17:50 Вторник, 18.07.2017

Базовый авиаперевозчик ростовского аэропорта — компания «Азимут» — получила сегодня новый самолет Sukhoi Superjet 100. Церемония передачи воздушного судна состоялась в первый день авиакосмического салона «МАКС-2017″ в подмосковном Жуковском. Лайнер компания взяла в лизинг на 12 лет.

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