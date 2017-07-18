Авиакомпания «Азимут» получила новый Sukhoi Superjet 100

Базовый авиаперевозчик ростовского аэропорта — компания «Азимут» — получила сегодня новый самолет Sukhoi Superjet 100. Церемония передачи воздушного судна состоялась в первый день авиакосмического салона «МАКС-2017″ в подмосковном Жуковском. Лайнер компания взяла в лизинг на 12 лет.