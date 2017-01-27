Автобусы против маршруток: ростовчане выберут новую дорожную сеть

Заменить маршрутки автобусами большой вместимости. Ростовчане могут принять участие в обсуждении новой маршрутной сети донской столицы. Концепцию разработали специалисты кафедры организации перевозок ДГТУ. Город уже задыхается от количества общественного транспорта, который в свою очередь неэффективно распределен по улицам.

«Автобусы ходят и, может быть, даже ходят по расписанию, но они здесь просто не останавливаются, потому что единственная возможность сесть в автобус — это сесть на его крышу. Они всегда забиты до отказа. Если иметь в виду, что человек условно работает на площади Дружинников, поменять нужно три автобуса.120 рублей ежедневно приходится тратить на проезд», — говорит ростовчанка Елена Копылова.

В одних районах транспорт ходит с перебоями, в других — наоборот слишком часто. Наладить логистику взялись на кафедре пассажирских перевозок ДГТУ. На карте красным отмечена плотность маршрутной сети. В центре цвет практически багровый.

В ходе масштабной реформы эксперты предлагают сократить в половину количество маршрутных такси. Число маршруток с 860-ти уменьшится до 460 машин. Их рейсы займут автобусы большой вместимости. Если сейчас работает 450 автобусов, в будущем их станет 640.

«Все будет чётко расписано — и время движения автобусов на маршруте, и количество подвижного состава по часам суток, и здесь уже задача будет контроля и управления перевозочного процесса», — говорит заведующий кафедры организации перевозок и дорожного движения ДГТУ Владимир Зырянов.

К примеру, на Красноармейской планируют максимально отказаться от маршрутных такси, на Ворошиловском полностью — уступив дорогу большим автобусам. Из-за грядущей реформы в местных автопарках уже начинаются споры. Водители маршруток не хотят терять рабочие места.

«Маршрутка, конечно, эффективнее, потому что если по Красноармейской уберут, поставят автобусы — там всегда пробка. А маршрутки влезут!», — уверены маршрутчики.

В свою очередь, водители автобусов видят в переменах много плюсов.

«Безопасное будет движение — самое главное это. Безопасность, гонки не будет.

Гоняемся, летаем — это что, нормально что ли? Бабушки бедные летают по салону — это несправедливо», — говорят автобусники.

Маршрутки пойдут по тем улицам, по котором ещё ни разу не ходили. Например, чтобы разгрузить Стачки, транспорт пустят по Рабочей площади, улицам Профсоюзной и 1-ой Баррикадной. Вполне возможно, что напротив нашей телерадиокомпании появится своя остановка.

Новая дорожная сеть должна сократить дублирующие маршруты и увеличить провозную способность. 1 февраля дорожный проект будет представлен в сети на публичное обсуждение.