Автоколонна МЧС России доставила гумпомощь жителям Донбасса

Сегодня, 27 июля, 67 автоколонна МЧС России доставила на Донбасс гуманитарную помощь. Белые «КамАЗы» разгрузили в Донецкой и Луганской областях. Жителям юго-востока Украины доставили детские продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы, учебную литературу — всего более 600 тонн груза.