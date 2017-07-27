Автоколонна МЧС России доставила гумпомощь жителям Донбасса
Сегодня, 27 июля, 67 автоколонна МЧС России доставила на Донбасс гуманитарную помощь. Белые «КамАЗы» разгрузили в Донецкой и Луганской областях. Жителям юго-востока Украины доставили детские продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы, учебную литературу — всего более 600 тонн груза.
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