Азов отмечает освобождение города от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня Азов отмечает 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских войск. Город находился в оккупации семь месяцев. За это время десятки местных жителей были расстреляны, тысячи угнаны в Германию. И вот сегодня Азов вспоминает те страшные дни.

Город стал предфронтовым еще осенью 1941 года, а в июле 1942-го сюда вошли гитлеровцы. 194 дня оккупации — за это время в Германию было угнано более 6 тысяч жителей города, более 500 азовчан было расстреляно или замучено фашистами. В первых числах февраля 1943 года наша стрелковая дивизия получила приказ нанести удар по Азову.

На рассвете 7 февраля началось наступление советских войск на оккупированный Азов. К 11 часам утра город был полностью освобожден. Именно в этот символический час сегодня начался митинг памяти. Место тоже символичное — сквер «Восток». Здесь в 1943 году были похоронены советские войны, павшие в боях за освобождение города. В год 65-летия Победы здесь был установлен памятник освободителям города и всем погибшим в дни оккупации Азова. Это святое место для азовчан, поэтому здесь проходят все основные торжественные мероприятия.

Сегодня в Азове запланировано масса мероприятий — возложение цветов к другим мемориалам, их в Азове множество, уроки мужества в школах, тематические встречи и патриотические концерты. Но главная встреча произошла сегодня утром — глава администрации города вместе с главой городской думы приехали навестить Николая Савельевича Неживенко. Этот ветеран — непосредственный участник освобождения города.

Гвардии-лейтенант, военный медик, он участвовал в боях за освобождение города в составе 5-го Донского казачьего корпуса. Руководители города поздравили ветерана с этим знаменательным событием. В этом году Николаю Савельевичу исполняется 95 лет. Он единственный оставшийся в живых освободителей города, который живет непосредственно в Азове.