Азовскую крепость ждет масштабная реконструкция

Большая реконструкция ждет одну из исторических достопримечательностей Азова. Первоначальный вид планируется придать территории Азовской крепости, которая находится за оборонительным редутом. Уже построено помещение для караула. Теперь очередь за Государевым двором.

За пять веков Азовская крепость меняла свой вид не раз: от итальянских фортов с помощью турков выросла до крупного оборонительного сооружения. А потом, рассказывает историк Ирина Афанасьева, перестраивалась под руководством Петра. Борьба за крепость продолжалась вплоть до 17-18 века.

«Окончательно и бесповоротно Азов вошел в состав России в 1774 году, по Кючук-Кайнарджийскому договору, который подписала Екатерина II. С этого момента она больше никогда не поменяет своего хозяина, будет русской», — говорит заведующая научно-методическим отделом Азовского музея-заповедника Ирина Афанасьева.

Время практически стерло первоначальный облик крепости. Форты, установленные в земле, менялись вместе с ландшафтом. Однако теперь их прежний вид намерены вернуть. В начале 2000 годов инженерное сооружение получило статус памятника федерального значения. Сотрудники Азовского краеведческого музея начали постепенно восстанавливать утраченные объекты.

«Из того, что запланировано, мы возвели кордегардию. Это место, которые было в каждой крепости, там проверяли документы, там же находилась каталажка и для тех людей, которые вызывали подозрение», — рассказывает заведующая научно-методическим отделом Азовского музея-заповедника Ирина Афанасьева.

В планах сотрудников музея-превратить крепость в интерактивную площадку, где можно будет проводить наглядные экскурсии под открытым небом. Например, хотят возродить Государев двор, чтобы гости могли окунуться в петровскую эпоху. Примерный план ландшафтных и реставрационных мероприятий уже направлен в Министерство культуры России. Работы начнутся сразу после выделения бюджетных средств.