Баста решение суда уважает, но в корне с ним не согласен

Октябрьский районный суд Ростова вновь частично признал правоту Децла, который считает себя обиженным репером Бастой. Последний даже заказывал сложнейшую лингвистическую экспертизу своих опусов в сети у известного московского слововеда. Лингвист нарушений не нашёл, возможно поэтому суд ограничился штрафом.

Четыре иска, поданных московским исполнителем Кирилом Толмацким, объединили в один. По мнению Децла, твиты Басты в сети, среди которых были сообщение о гермафродите и фотографии с ослом редкой породы, принесли ему моральный вред, и даже нравственные страдания. Первое слушание уже второго судебного процесса снова заканчивается частичной победой Децла. Суд постановил выплатить ему 350 тысяч рублей.

«Естественно, как и в прошлый раз все эти средства будут направлены на благотворительность. По словам Кирилла Александровича, это можно будет проверить с помощью документов. В очередной раз Василий Михайлович проиграл в суде и ответил за слова», — говорит представитель Кирилла Толмацкого Роман Лалаян.

Но суд не признал твиты Василия Вакуленко оскорбительными, кроме этого потерпевшей стороне отказали в требовании их удалить. После на пресс-конференции Баста рассказал о своей позиции насчёт общения в сети. По его мнению, возможный диалог в интернете должен в нём и оставаться.

«Хочешь потравить — мы потравим, хочешь пошутить — давай шутить, хочешь обменяться колкостями — давай обмениваться колкостями. А, ты идешь в суд? Давай пойдём в суд. Только суд меня не остановит», — говорит артист Василий Вакуленко.

Репер рассказал, что рассчитывал на более серьезное наказание. Решение суда он уважает, но в корне с ним не согласен. Потому что согласиться с судом- это значит признать свою вину, говорит Василий, а это не в его правилах. Поэтому скорее всего точку в затянувшимся витруальном конфликте между двумя исполнителями ставить пока рано.