Базовый перевозчик ростовского аэропорта приобретает еще четыре самолета
Самолеты авиакомпании «Азимут» могут подняться в воздух уже в сентябре. Сегодня об этом сообщил ТАСС. В ближайшее время базовый перевозчик ростовского аэропорта должен получить лицензию на выполнение коммерческих перевозок. А это возможно только при наличии восьми воздушных судов. Пока их только три. Однако, по словам начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылёва, в ведомстве могут учесть, что ранее «Азимут» заказал восемь Суперджетов, контракт по которым уже реализуется. И сегодня в рамках авиасалона «МАКС-2017″ авиакомпания подписала соглашение о намерениях приобрести дополнительно еще четыре самолета.
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