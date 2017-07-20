Базовый перевозчик ростовского аэропорта приобретает еще четыре самолета

Самолеты авиакомпании «Азимут» могут подняться в воздух уже в сентябре. Сегодня об этом сообщил ТАСС. В ближайшее время базовый перевозчик ростовского аэропорта должен получить лицензию на выполнение коммерческих перевозок. А это возможно только при наличии восьми воздушных судов. Пока их только три. Однако, по словам начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылёва, в ведомстве могут учесть, что ранее «Азимут» заказал восемь Суперджетов, контракт по которым уже реализуется. И сегодня в рамках авиасалона «МАКС-2017″ авиакомпания подписала соглашение о намерениях приобрести дополнительно еще четыре самолета.