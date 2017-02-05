Белые и красные провели бой на территории Аксайского района

В Аксайском районе провели традиционную реконструкцию боя отряда белогвардейцев полковника Василия Чернецова с красногвардейцами. В историческом сражении приняли участие около 300 воспитанников кадетских корпусов Шахт и Новочеркасска. Они облачились в военную одежду тех лет и вооружились шашками, ружьями и пушками. Из Миллерово специально прибыл конный взвод.