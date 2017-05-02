«Бессмертный май» на радио «Дон-ТР»: воспоминания о Великой Отечественной войне

Что помнят о Великой Отечественной войне люди, которые ее прошли на фронте или в тылу? Что знают об этом героическом времени современники? На вопросы ответит проект «Дон-ТР».

С этого дня на волнах «Радио России» (89,0 МГц) по вторникам будет выходить программа «Бессмертный май». Военные подвиги и шутки на привалах, воспоминания людей, переживших гитлеровскую оккупацию и выживших в концлагерях. Вместе с ними будут звучать голоса детей, которые не видели войны, но знают о ней из книг, фильмов и от своих родных. Проект «Бессмертный май» слушайте в дневном и вечернем радиоэфире «Дон-ТР».