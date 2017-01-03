Бездомных собак Новочеркасска уничтожают в крематории

В Новочеркасске зоозащитники заподозрили фирму по отлову животных в убийстве собак. По словам волонтеров, организация «Югпромстрой», с которой город заключил контракт, действует, мягко говоря, недобросовестно. Вместо положенного по договору отлова, содержания, лечения и ухода за собаками в течение 10 дней — они фактически сразу везут четвероногих в крематорий.

Противостояние зоозащитников и фирмы по отлову животных в Новочеркасске началось еще летом. Волонтеры узнали,что местная фирма «Югпромстрой» заключила с городским департаментом ЖКХ контракт на отлов и временное содержание бездомных собак. Посетив приют, активисты ужаснулись: дворняги находились в удручающем состоянии.

«Мы приехали туда, посмотрели, оценили ситуацию — собаки в ужасном состоянии, больные, не доедают, худые. Один дохлый щенок лежал в клетке, в вольере на 10 собак одна будка, у многих щенков энтерит», — говорит волонтер Александр.

Согласно условиям контракта, пойманных на улицах города собак подрядчик обязан в течение 10 дней содержать в приюте: кормить, ухаживать и лечить. На это из городского бюджета выделили около 3 миллиона рублей. Забрать пса из передержки может любой. Если желающих не находится, четвероногих уничтожают. Однако волонтеры уверены: отловщики не выполняют своих обязательств, а сразу отправляют животных в крематорий — это просто выгоднее. Одна из жительниц Новочеркасска так и не смогла найти своего питомца, которого случайно увезли вместе с дворнягами.

«Вывезли, скорее всего в крематорий, или сожгли на территории. Мы полностью не можем утверждать, куда идут эти деньги, надо поднять общественность и заняться расследованием», — говорит волонтер Александр.

Между волонтёрами и подрядчиками разгорелась настоящая война, поэтому все участники этой истории скрывают лица. На территорию передержки активистов стараются не пускать, но те тайно вывозят собак в другие приюты. Нашу съемочную группу сюда тоже пускают неохотно, после долгих переговоров, показать документацию или журнал отлова отказываются. Говорят, что действуют исключительно в рамках муниципального контракта, а с собакой местной жительницы произошла путаница.

«Это была не та собака, в тот день было поймано три собаки, из которых одна тоже рыжая, как и ее. Привозили Татьяну, показывали, она свою собаку не опознала, но все свидетели подтверждают, что были пойманы именно те три собаки, которых показывали. Мы ни одной собаки не ловим просто так, без заявки жителей, они отлавливаются, и вот, вы их видите», — уверяет представитель компании «Югпромстрой» Наталья.

В действиях подрядчика зоозащитники продолжают сомневаться и требуют перейти на более гуманные методы борьбы с дворнягами. Еще в июне губернатор Ростовской области запретил убивать безнадзорных животных.

«Муниципальный контракт заключался еще в апреле 2016 года и условиями не оговаривались требования вновь действующего постановления, которое было принято в июле. Поэтому разрабатывался контракт без учета этого требования», — пояснила ведущий инженер отдела благоустройства департамента ЖКХ г. Новочеркасска Анна Терешина.

В наступившем году Новочеркасск перейдет на схему, которая уже давно работает в донской столице: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат. Документация для тендера уже разработана. Так, каждое отловленное животное будут отпускать на улицу, но уже стерилизованным и привитым. Усыплять разрешено только больных и агрессивных четвероногих.