‘Безопасные и качественные дороги’ обсудят в Ростове

Региональная программа «Безопасные и качественные дороги» пройдет общественные обсуждения. Об этом стало известно накануне. Напомним, проект предполагает комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации. В течение двух ближайших лет на эти цели из федерального бюджета направят 2 млрд рублей. Столько же средств на софинансирование предусмотрено и в областной казне.