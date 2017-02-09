‘Безопасные и качественные дороги’ обсудят в Ростове
Региональная программа «Безопасные и качественные дороги» пройдет общественные обсуждения. Об этом стало известно накануне. Напомним, проект предполагает комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации. В течение двух ближайших лет на эти цели из федерального бюджета направят 2 млрд рублей. Столько же средств на софинансирование предусмотрено и в областной казне.
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