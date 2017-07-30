Благодаря помощи жителей Дона у Алеши Свинцова появилась надежда на выздоровление

Юный житель из Зимовниковского района продолжает бороться с тяжелой болезнью. В этом Алексею Свинцову помогают и неравнодушные зрители «Дон-ТР» — благодаря поддержке Алексей проходит лечение в одной из зарубежных клиник. В пятницу он на время вернулся домой.

Наконец-то дом, а не больничные стены, рядом родные и друзья. Леша Свинцов с мамой вернулся на родину. Лечение он проходит в Израиле. Все очень сложно, говорит Олеся Свинцова, но сын, отмечает она, показывает настоящее мужество и силу. У них появилась не просто надежда — почти уверенность.

«Было тяжело в начале. К концу Леша привык к радиотерапии. Её сделали полностью. Врачи считают, что он очень хорошо все выдержал. Состояние стабильное, хорошее», — рассказывает мама Леши Свинцова Олеся Свинцова.

Началось все в марте. Леша Свинцов — здоровый мальчик — ходил в школу, играл в футбол. Однако спустя время он сильно похудел, стал жаловаться на тошноту, головные боли. Диагноз оказался страшным — медуллобластома, опухоль мозга. В апреле в московском институте Бурденко врачи сделали операцию по удалению. После этого Алексей заново учился ходить и сидеть, обычные действия выполнял с большим трудом. К сожалению, возникли рецидивы. Врачи обнаружили метастазы в позвоночнике.

Родные распродали все, что можно, но на лечение в Израиле требовались очень большие деньги. Казалось, надежды нет. Но она появилась — на призыв о помощи откликнулся весь родной поселок. Зимовниковцы провели акцию по сбору средств. Подключилась и телерадиокомпания «Дон-ТР» — зрители и слушатели собирали деньги.

«Без помощи неравнодушных жителей Ростовской области мы бы не справились. Низкий поклон всем. Пусть другим людям, которых настигла беда, также помогают как нам. Мы очень благодарны»,- говорит дедушка Алеши Алексей Павлов.

Деньги нужны по-прежнему. У Леши Свинцова очень много шансов стать здоровым. Помочь мальчику просто: на номер 5533 отправьте сообщение. Слово ЖИВИ пробел и сумму, которую хотите пожертвовать.

«Сейчас готовимся к трансплантации костного мозга. В начале сентября ложимся в стерильные боксы на четыре месяца. 10 дней химия. Потом пересадка. И так каждые четыре месяца», — поясняет мама Алеши Олеся Свинцова.

Пока врачи рекомендовали мальчику побыть дома — чистый воздух, домашняя еда, общение с родными просто необходимы накануне самой важной схватки с болезнью.