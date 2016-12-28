Благотворительный проект собрал в цирке Ростова полторы тысячи ребят

Ростовский цирк на один день стал полностью детским. И на зрительных местах, и артисты на арене были юные жители области. Как и почему произошло такое волшебство?

Благотворительный проект «Дети детям» собрал почти полторы тысячи ребят. Это инвалиды, ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации, дети-сироты. Для них устроили яркое праздничное шоу. Кроме того, в преддверии Нового года юные жители Дона встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили подарки.

Они — участники детских хореографичиских, вокальных, цирковых и театральных коллективов Ростова — как настоящие артисты искренне дарят своим сверстникам минуты волшебной радости, неповторимого восторга, предвкушения наступающего новогоднего торжества. Сами маленькие гости не скрывают, что попасть на новогоднее представление в Ростовский цирк непросто. Поздравления детей и их родителям буквально сыпятся друг за другом.

«Чудо происходит, Новый год уже в пути и вот придёт в наши дома. Главное в эти чудеса верить, а нам, родителям, уметь эти чудеса претворять в жизнь и создавать. Поздравлю всех деток и родителей с Новым годом», — говорит глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Тем временем, на интерактивных площадках гостей приветствовали мимы, а победители городского фестиваля «Команда Деда Мороза» в костюмах проводят игры с ребятами, и каждый ребёнок получает разноцветные воздушные шары. Волшебный Новый год серьёзно заявил о своём наступлении, и теперь осталось загадать желания.