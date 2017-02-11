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ОБЩЕСТВО

Благоустройство территории вокруг ‘Ростов-Арены’ начнут в апреле

11:13 Суббота, 11.02.2017

10 февраля губернатор Василий Голубев провел совещание, посвященное благоустройству территорий, прилегающих к «Ростов-Арене».

Так, сообщает сайт донского правительства, начать строительно-монтажные работы власти планируют уже в апреле 2017 года.

С западной стороны на площади 13 гектаров появится большой пешеходный бульвар. Вокруг него высадят деревья, установят архитектурные композиции.

С восточной стороны на площади в три гектара проложат основные пешеходные пути, территорию вокруг также озеленят. Завершить обустройство собираются к ноябрю 2017 года.

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