Благоустройство территории вокруг ‘Ростов-Арены’ начнут в апреле
10 февраля губернатор Василий Голубев провел совещание, посвященное благоустройству территорий, прилегающих к «Ростов-Арене».
Так, сообщает сайт донского правительства, начать строительно-монтажные работы власти планируют уже в апреле 2017 года.
С западной стороны на площади 13 гектаров появится большой пешеходный бульвар. Вокруг него высадят деревья, установят архитектурные композиции.
С восточной стороны на площади в три гектара проложат основные пешеходные пути, территорию вокруг также озеленят. Завершить обустройство собираются к ноябрю 2017 года.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.