Большая летняя уборка: 15 июля в Ростове пройдет субботник

Общегородской субботник состоится в предстоящую субботу. Большую уборку проведут и во дворах, и на левом берегу Дона, и на объездной дороге вдоль аэропорта. В планах убрать несанкционированные свалки, обрезать деревья, покрасить скамейки, детские и спортивные площадки. По сообщению пресс-службы администрации Ростова, к субботнику присоединится и глава донской столицы Виталий Кушнарёв.