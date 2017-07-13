Большая летняя уборка: 15 июля в Ростове пройдет субботник
Общегородской субботник состоится в предстоящую субботу. Большую уборку проведут и во дворах, и на левом берегу Дона, и на объездной дороге вдоль аэропорта. В планах убрать несанкционированные свалки, обрезать деревья, покрасить скамейки, детские и спортивные площадки. По сообщению пресс-службы администрации Ростова, к субботнику присоединится и глава донской столицы Виталий Кушнарёв.
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