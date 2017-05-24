Больше месяца несколько ростовских семей живут без крыши и в залитых квартирах

Несколько ростовских семей живут без крыши над головой. Кровлю с многоэтажного дома на 45-й Линии снесло ураганным ветром еще месяц назад и до сих пор она не восстановлена. Управляющая компания на жалобы жильцов не реагирует.

Недолго Ирина Шоршорова радовалась новой мебели и свеженьким обоям. Сделала ремонт зимой, а уже весной от него не осталось и следа. На стенах появилась плесень, серьёзно пострадал потолок.

Виновник повреждений — сильный дождь. От него пострадала не только квартира Ирины. Потоки воды дошли до второго этажа. Но особенно, конечно, досталось четвёртому. Эту пустую квартиру — хозяин в ней не живёт — соседи от потопа спасали общими силами. Крыша от дождя не защитила. Кровлю с дома №11 на 45-й Линии ураганный ветер сорвал ещё около месяца назад. Но до сих пор управляющая компания МУП «ЖЭУ-5″, несмотря на многочисленные обращения жильцов, повреждения не устранила.

«Пришли три парня. Здесь слегка только чуть убрали. И практически ничего не сделали», — говорит житель дома №11 по ул. 45-я Линия Алексей Дорошенко.

Какие-то работы на крыше — говорят местные жители — начались только несколько дней назад, но особого результата они пока не дали.

Беспокоить людей крыша их дома начала в 2008 году. Периодически кровлю срывало, она протекала. А управляющая компания — жалуются жители — бездействовала.

«Начали подавать заявления. Латочку маленькую поставили — на этом закончилось. Потом — опять. Трубы начали падать. Вот это я сам делал, ремонтировал», — говорит житель дома №11 по ул. 45-я Линия Сергей Лобарев.

В управляющей компании уверяют, что последствия стихии устранят в течение двух недель. Причём на этот раз крышу отремонтируют капитально.

«Полностью сплошную делаем стяжку по всему периметру. Мы обычно текущий ремонт делаем латками по всему периметру, но в связи с тем, что аварийная ситуация, мы теперь делаем всё сплошное. Полностью эту сторону», — говорит мастер МУП «ЖЭУ-5″ Отари Лаврентьев.

Что же касается пострадавших квартир, то их ЖЭУ-5 обязалось отремонтировать их за свой счёт.