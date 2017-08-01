Большое велопутешествие: ростовчане отправились покорять США

Велосипед как средство передвижения между странами выбрал себе Евгений Завьялов. Ради путешествий на двухколесном друге он оставил карьеру врача и уже объездил полмира. Нашёл единомышленников и теперь планирует покорить оставшуюся часть света.

Пересекал границы Юго-Восточной и Южной Азии. Это были первые два больших путешествия в его жизни. Сейчас молодой человек готовится к путешествию по Северной Америке.

«Через США — из Нью-Йорка в Лос-Анджелес не обязательно прямым маршрутом. Определенного плана нет, наше пребывание в этой стране будет ограничено только визой», — рассказывает Евгений Завьялов.

«Ниагарский водопад — мечта детства. Хочу увидеть Гранд-Каньон, Лас-Вегас», — признается Карина Гулиянц.

Карину Евгений повстречал во время поездки в горы. Их объединила любовь к приключениям. Вместе пара колесит по Ростову и области. Северная Америка — первое большое путешествие вдвоем. Не скрывают, предстоящая дорога — настоящее испытание, но за год отношений они уже научились уступать и быть друг для друга опорой.

«Есть Женя, поэтому есть силы готовиться, собираться, есть идеи. С ним рядом совсем не страшно», — говорит Карина Гулиянц.

Не страшно спать в палатке в неизвестном месте, есть где и как придется, ехать куда глаза глядят. Герои сюжета не знают, как их изменит поездка, но настроены оптимистично. Как минимум, шутят путешественники, появится возможность подкорректировать фигуру. После первого путешествия Женя сбросил 23 килограмма, потому что каждый день преодолевал расстояния не меньше 100 километров.

В Ростов из Америки планируют вернуться через полгода и приступить к работе. Карина — архитектор в семейном бизнесе, а Евгений — хирург. В своём блоге в Интернете они призывают жить на полную катушку, не бояться невыполнимых задач и двигаться вперед, сильнее нажимая на педали.