Более 100 тысяч нарушений федерального законодательства выявлено на Дону
За 2016 год сотрудники прокуратуры выявили на Дону около 110-ти тысяч нарушений федерального законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление прокурора Ростовской области Юрия Баранова.
По данным издания, свыше 23 тысяч должностных лиц было привлечено к ответственности. Добавим, на 2017 год запланировано почти восемь тысяч прокурорских проверок.
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