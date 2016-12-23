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ОБЩЕСТВО

Более 100 тысяч нарушений федерального законодательства выявлено на Дону

12:00 Пятница, 23.12.2016

За 2016 год сотрудники прокуратуры выявили на Дону около 110-ти тысяч нарушений федерального законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление прокурора Ростовской области Юрия Баранова.

По данным издания, свыше 23 тысяч должностных лиц было привлечено к ответственности. Добавим, на 2017 год запланировано почти восемь тысяч прокурорских проверок.

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