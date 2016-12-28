Более 18 тысяч донских специалистов будут обучаться на бюджетной основе
В донском правительстве сегодня, 28 декабря, утвердили региональный заказ на подготовку рабочих и специалистов среднего звена в образовательных учреждениях на 2017-2018 годы.
Так, по словам министра общего и профессионального образования области, в этот период на бюджетной основе будут обучаться более 18 тысяч специалистов. Отметим, что в заказ вошли 57 профессий и 125 специальностей СПО, которые требуются в различных сферах.
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