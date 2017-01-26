Более 60 донских аграриев получат госнаграды

Государственные награды сегодня получат более 60-ти донских аграриев. В Ростовском общественном собрании донской губернатор Василий Голубев лично вручит ордена и медали, а также нагрудные знаки тем, кто признан заслуженными работниками отрасли. Напомним, в этом году донской регион побил исторический рекорд по общему сбору зерновых и занял первое место в России по валовому сбору.