Более 60 донских аграриев получат госнаграды
Государственные награды сегодня получат более 60-ти донских аграриев. В Ростовском общественном собрании донской губернатор Василий Голубев лично вручит ордена и медали, а также нагрудные знаки тем, кто признан заслуженными работниками отрасли. Напомним, в этом году донской регион побил исторический рекорд по общему сбору зерновых и занял первое место в России по валовому сбору.
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