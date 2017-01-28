Более тысячи мероприятий проведут в Ростове в Дни воинской славы

В администрации Ростова-на-Дону прошло совещание, посвященное организации празднования Дней воинской славы в феврале 2017 года. Так прозвучала информация о том, что запланировано более тысячи различных мероприятий.

Например, 2 февраля в 14 часов в патриотическом центре «Победа» состоится военно-исторический форум молодежи и ветеранов «Сталинградская битва». Там будет дан практический старт соцпроекту «Воспоминания Героев».

3 февраля стартует акция «Всероссийские просмотры фильмов, посвященных истории России». Представители молодежных организаций и ветераны вместе посмотрят фильмы.

12 февраля всех приглашают на гонку-квест «Освобождение Ростова-на-Дону» в парк Авиаторов. А с 13 по 20 февраля в центре «Победа» организуют историко-патриотическую композицию в честь годовщины второго освобождения города.

23 февраля в парке имени Горького проведут информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ – Твой выбор». Кроме того, 14 и 23 февраля молодежь примет участие в торжественном возложении цветов в сквере имени Фрунзе. Цветы будут возложены и в районах города. Во всех образовательных учреждениях пройдут тематические мероприятия.