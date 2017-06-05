«Бордовая» пробка из-за дорожных работ: Малиновского стоит даже в субботу

Жители Западного микрорайона с надеждой ждали выходные, уповая на то, что дороги станут свободнее. Но ремонт дорожного покрытия, который ведется круглые сутки семь дней в неделю, опять стал причиной крупного затора на улице Малиновского. С утра там стали скапливаться авто — многие горожане ринулись за город и в гипермаркеты, которые расположены как раз в этом районе. В итоге к обеду Еременко, кольцо на Доватора и сама Малиновского — почти от Стачки до многострадального моста (который обещают сделать шестиполосным) — на Яндекс. Картах окрасились в бордовый цвет. При этом ДТП нигде не отмечалось. Автомобилистам рекомендуется искать другие пути объезда.