Буккроссинг: у ростовчан набирает популярность практика обмена книгами

У ростовчан набирает популярность практика обмена книгами или по-другому буккроссинг. В специальных зонах каждый желающий может выбрать издание по душе, а взамен можно принести свое. Жители одного из домов микрорайоне «Левенцовский» устроили зону буккроссинга прямо у себя в подъезде. Полочка с литературой разместилась на первом этаже многоэтажки еще три года назад.

Елена Натальченко, активистка буккроссинга: «Из современного Кихару Накамура «Исповедь гейши». Даже вот есть немножко детской литературы. В Левенцовке очень много молодых матерей, кто-то уже решил поделиться. Знаю, что здесь был Достоевский «Униженные и Оскорбленные», сейчас не вижу, может быть забрали, утром была еще».

Для Елены Натальченко буккроссинг — это хобби. Она уверена, что электронная версия книги никогда не заменит настоящей. Тем более, что порой стоимость печатного издания в магазине очень высока. А буккроссинг — отличная возможность сэкономить.

Галина, Кучеренко консьерж: «Многие в нашем доме пользуются, даже молодые очень многие пользуются».

В социальной сети «Вконтакте» создана группа буккроссинга, где участники активно обмениваются литературой. Активисты призывают не выбрасывать ненужные книги, а отдавать в надежные руки. Тогда круговорот книг будет продолжаться.