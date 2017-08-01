Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Бурых капуцинов ростовского зоопарка поселили в металлическую сферу

18:41 Вторник, 01.08.2017

Летняя резиденция для пушистой семьи — бурые капуцины в ростовском зоопарке переехали в новый вольер. Он представляет собой металлическую сферу с лестницами, канатами и качелями. Предусмотрен и проход в помещение, где можно укрыться от непогоды.

Они еще всего боятся и сейчас только привыкают к новому дому. Пока строилась летняя резиденция, семья бурых капуцинов жила в закрытом вольере. Поэтому первый выход на улицу стал настоящим испытанием.

«Выходить они боялись, им было очень страшно, у нас длинные коридоры и для них это было необычно. Они достаточно много теперь двигаются, много вокруг они нового увидели. Раньше не видели других животных. Ну за несколько дней они привыкли и спускаются теперь очень хорошо, пользуются вольером. У них травка. Они имеют возможность ходить по траве, как в естественных условиях», — говорит заведующая отделом приматов ростовского зоопарка Виктория Костенко.

Новоселами этого дома стала семья из 4-х приматов. 19-летний папа Изя, 8-летняя мама Нюша и двое детей. В прошлом году на свет появился первенец — Фунтик. А в апреле этого года родился второй малыш. Пока безымянный. Он все еще крепко держится за маму, но уже потихоньку начинает пробовать взрослую пищу.

Сегодня в ростовском зоопарке живет 8 капуцинов. Скоро к самцу Изе подселят еще одну молодую самку. Так что зоологи надеются, что эта семья порадует потомством еще не раз.

Еще темы рубрики

01 августа 2017
Бурых капуцинов ростовского зоопарка поселили в металлическую сферу
01 августа 2017
«Мобильный репортер» Дон-ТР во всероссийском конкурсе набрал наибольшее количество голосов
01 августа 2017
Очередной рейс МЧС доставил тяжелобольных пациентов из Ростова в Москву
01 августа 2017
Срубленные деревья на Семашко пустили корни: плитку будут перестилать

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.