Бурых капуцинов ростовского зоопарка поселили в металлическую сферу

Летняя резиденция для пушистой семьи — бурые капуцины в ростовском зоопарке переехали в новый вольер. Он представляет собой металлическую сферу с лестницами, канатами и качелями. Предусмотрен и проход в помещение, где можно укрыться от непогоды.

Они еще всего боятся и сейчас только привыкают к новому дому. Пока строилась летняя резиденция, семья бурых капуцинов жила в закрытом вольере. Поэтому первый выход на улицу стал настоящим испытанием.

«Выходить они боялись, им было очень страшно, у нас длинные коридоры и для них это было необычно. Они достаточно много теперь двигаются, много вокруг они нового увидели. Раньше не видели других животных. Ну за несколько дней они привыкли и спускаются теперь очень хорошо, пользуются вольером. У них травка. Они имеют возможность ходить по траве, как в естественных условиях», — говорит заведующая отделом приматов ростовского зоопарка Виктория Костенко.

Новоселами этого дома стала семья из 4-х приматов. 19-летний папа Изя, 8-летняя мама Нюша и двое детей. В прошлом году на свет появился первенец — Фунтик. А в апреле этого года родился второй малыш. Пока безымянный. Он все еще крепко держится за маму, но уже потихоньку начинает пробовать взрослую пищу.

Сегодня в ростовском зоопарке живет 8 капуцинов. Скоро к самцу Изе подселят еще одну молодую самку. Так что зоологи надеются, что эта семья порадует потомством еще не раз.