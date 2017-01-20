Бывший совхоз СВКО замерзает: света нет практически всегда

Жители одного из поселков под Ростовом жалуются на постоянные перебои с электричеством. Света не бывает по несколько суток каждый месяц, спасают бензогенераторы. И причина, считают местные жители, не только в изношенности электросетей — проблема в том, что уже несколько лет бывший совхоз СКВО никому не нужен.

«Свет отключается ежемесячно. Пятые сутки у нас нету света, минус 7 на улице», — говорит местная жительница.

Упавшее напряжения в розетках переросло в нервное напряжение жителей бывшего совхоза СКВО. Он распался ещё в 2009, ещё раньше перестала работать птицефабрика, которая числилась за Министерством обороны. Теперь, по словам жителей, их земля и вся инфраструктура — трубы, дороги и электросети — не стоят ни на чьем балансе.

«Я сожгла семь тысяч и сейчас 4 тысячи, всего 11 только на топливо. Я пенсионерка, живу 33 года здесь, раньше работала на птичниках, кормили армию, тогда мы были нужны, а сейчас никому не нужны», — говорит Клавдия Журавлёва.

На территории бывшего совхоза мы насчитали около 10 бензогенераторов, это единственный способ обогреться и приготовить еду, когда пропадает электричество. Это не собачья будка, а железный короб для бензогенератора, чтобы его никто не украл. Сейчас хозяева отнесли машину в дом, потому свет дали. Вот только надолго ли.

Порывы на кабельных линиях, проложенных ещё в 50-ых годах, происходят ежемесячно. После очередного в администрации Октябрьского района обратилась за помощью к специалистам «Оборонэнерго», хотя эта трансформаторная подстанция не числится на их балансе. Проводили работы по отысканию места повреждений кабельной линии, провели работы по установки соединительных муфт.

На все работы ушло около суток, чтобы не перекрывать движение, пришлось раскапывать дорогу по обеим сторонам. И проложить около 30 метров нового кабеля. По словам местных властей, ситуация патовая. Формально бывший совхоз сейчас не принадлежит никому. Чтобы перевести спорную территорию на городской баланс, необходимо собрать кипу документов.

«Мы эти бесхозные сети оформляем документально, паспорта готовим, пишем их характеристики, протяженность какая, какое сечение, подстанции номера», — говорит первый заместитель главы администрации Октябрьского района г. Ростова-на-Дону Андрей Каспаров.

На все согласования может уйти около года. Тем временем, жители бывшего совхоза запасаются топливом для мобильных генераторов. Они уже привыкли к веерным отключениям.