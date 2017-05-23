Часть улицы Станиславского перекроют до ноября

Часть улицы Станиславского закрывают сегодня для транспорта в донской столице. Об этом сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения. Движение прекращается от проспекта Буденновского до переулка Братского. Причина — реконструкция улицы. Она продлится до ноября. Ранее было ограничено движение на Станиславского от Театрального проспекта до переулка Семашко. При этом трамваев изменение не коснулось.