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ОБЩЕСТВО

Часть улицы Станиславского перекроют до ноября

11:04 Вторник, 23.05.2017

Часть улицы Станиславского закрывают сегодня для транспорта в донской столице. Об этом сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения. Движение прекращается от проспекта Буденновского до переулка Братского. Причина — реконструкция улицы. Она продлится до ноября. Ранее было ограничено движение на Станиславского от Театрального проспекта до переулка Семашко. При этом трамваев изменение не коснулось.

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Александр 23.05.2017

Рельс нет (от пр. Тетрального ) , но трамвай ходит, вы хоть проверяйте информацию перед тем , как публиковать статью.