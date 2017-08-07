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ОБЩЕСТВО

Частичное затмение Луны жители донского региона смогут наблюдать до 22 часов

21:10 Понедельник, 07.08.2017

В эти минуты жители Дона могут наблюдать необычное природное явление. Над регионом взошла половинчатая Луна. Из-за частичного затмения небесного светила на земле мы увидим только четверть желтого диска. Наблюдать данное явление можно сегодня до 22:30.

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