Частичное затмение Луны жители донского региона смогут наблюдать до 22 часов
В эти минуты жители Дона могут наблюдать необычное природное явление. Над регионом взошла половинчатая Луна. Из-за частичного затмения небесного светила на земле мы увидим только четверть желтого диска. Наблюдать данное явление можно сегодня до 22:30.
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