Четверть миллиарда рублей потратят на водоснабжение донских сел и хуторов
На водоснабжение донских сел и хуторов потратят четверть миллиарда рублей. Об этом сообщает правительство донского региона. Программа рассчитана на три года. Уже в этом планируется установить 190 водонапорных башен в 12-ти районах области. Кроме того, будут построены и отремонтированы еще 22 водозаборные башни. Вторую часть денег потратят в течение двух следующих лет. Предполагается, что благодаря этим средствам в Ростовской области появятся почти четыре сотни водонапорных башен.
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