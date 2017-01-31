Четверть миллиарда рублей потратят на водоснабжение донских сел и хуторов

На водоснабжение донских сел и хуторов потратят четверть миллиарда рублей. Об этом сообщает правительство донского региона. Программа рассчитана на три года. Уже в этом планируется установить 190 водонапорных башен в 12-ти районах области. Кроме того, будут построены и отремонтированы еще 22 водозаборные башни. Вторую часть денег потратят в течение двух следующих лет. Предполагается, что благодаря этим средствам в Ростовской области появятся почти четыре сотни водонапорных башен.