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ОБЩЕСТВО

Четыре донских театра получат новое оборудование

11:51 Среда, 19.07.2017

Новое оборудование получат четыре муниципальных театра Ростовской области. Об этом накануне сообщили в правительстве региона. На оборудование театров Таганрога, Новочеркасска, Шахт и Новошахтинска потратят почти 20 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

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