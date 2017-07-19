Четыре донских театра получат новое оборудование
Новое оборудование получат четыре муниципальных театра Ростовской области. Об этом накануне сообщили в правительстве региона. На оборудование театров Таганрога, Новочеркасска, Шахт и Новошахтинска потратят почти 20 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
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