‘ЧеЗАФест’ собрал в Ростове сотни рокеров со всего юга России

Сегодня в районе Театральной площади Ростова было зафиксировано огромное количество людей в куртках-косухах. На большой шестичасовой марафон рок-музыки прибыли не только жители донской столицы, но и юга России. Рок-фестиваль «ЧёЗаФест» сейчас в самом разгаре.

На сцене — четыре команды, четыре стиля и четыре разные эпохи. Одни из пионеров российской рок-сцены — восьмидесятники ДДТ, кумиры 90-х — экс-лидер группы «Агаты Кристи» Глеб Самойлов и группа «The Matrixx» и ребята, которые представляют новую волну альтернативной сцены — «Animal ДжаZ» и «Louna». Вокалистка последней вчера отметила День рождения. Она призналась, что Ростов всегда встречает жарко, но в этот раз нашлись нарекания.

«Я поразилась вашим дорогам. Я такое в последний раз видела, наверно, в 2014 году в Барнауле — тоже по весне. Огромной глубины ямы, которые повсюду. Я даже по «зебре» перейти не могла. Ребят, с этим надо что-то делать», — говорит вокалистка рок-группы «Louna» Лусинэ Геворкян.

Но на выступление музыкантов это никак не сказалось. Группа отыграла на «отлично», равно как и остальные команды. Реакция зрителей — бурные овации.

ДДТ — хедлайнеры фестиваля. Так решили организаторы, и не прогадали. Многие зрители пришли на фестиваль специально ради этой группы. Концерт уже подходит к концу, но организаторы уже приглашают на вечер в стиле рок в следующем году.