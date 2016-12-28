ЧМ-18 оставит Ростову шесть новых стадионов

После завершения грандиозного спортивного события в 2018 году Ростову-на-Дону по наследству перейдет множество инфраструктурных и спортивных благ. Среди них не только крупнейшая футбольная площадка «Ростов-Арены», но и еще шесть новеньких реконструированных стадионов.

Как напомнили в правительстве Ростовской области, во время игр эти площадки будут использоваться тренировок и расположения баз футбольных команд. Это стадионы «Локомотив», «Торпедо», «Труд», спортивный комплекс имени Эдуарда Лакомова в Азове, стадионы СКА и «Олимп-2″.

«Каждая из этих арен будет отвечать самым последним требованиям ФИФА и, что самое главное, в режиме «Наследие» будет использоваться для подготовки молодых спортсменов», — говорит министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.

После Чемпионата мира по футболу ростовский «Локомотив», который расположен в Железнодорожном районе города, будет использоваться спортивной школой олимпийского резерва №19. Кроме того, рядом со стадионом реконструируют уникальный велотрек, а вокруг самого стадиона благоустроят прилегающую территорию. Рынок, который стихийно возник на месте сквера много лет назад, уберут. Теперь там будут отдыхать люди. К административно-бытовому корпусу стадиона планируют пристроить современный комплекс для занятий баскетболом, волейболом, гандболом и мини-футболом.

Похожий проект реконструкции ждет и спортивный комплекс имени Эдуарда Лакомова в Азове. Арена будет использоваться для проведения спортивных мероприятий по футболу и легкой атлетике, а также для подготовки спортивного резерва.

На таганрогском «Торпедо», который поместит в себе около четырех тысяч зрителей, будут проводить турниры по футболу, регби и легкой атлетике. А на ростовский стадион «Труд» планируется перевести центр спортивной подготовки сборных команд донского региона. Но в первую очередь объект будет использоваться для подготовки легкоатлетов.

Стадион «СКА» по сути, будет полностью отстроен заново — там появятся две трибуны на 15 тысяч зрительских мест, новый административно-бытовой корпус, а территорию рядом благоустроят. На новом стадионе свои домашние игры будет проводить футбольная команда «СКА» (Ростов-на-Дону).

После капитального ремонта западной трибуны стадиона «Олимп-2» объект будет готов принимать чемпионат мира. Как подчеркнули в правительстве донского региона, поле здесь находится в отличном состоянии, а потому его замена не предусматривается. После окончания ЧМ-2018 стадион будет передан школе олимпийского резерва № 8 и будет использоваться для подготовки молодых футболистов, для матчей дублирующего состава футбольного клуба «Ростов», уточнили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.