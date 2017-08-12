ЧМ-18: в Ростове установили первые клумбы в виде футбольных мячей

Восемь больших футбольных мячей-клумб появилось на улицах Ростова. Это малые архитектурные формы, которые устанавливают в городе в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Необычные цветочницы можно увидеть в Ленинском, Железнодорожном и Советском районах южной столицы.

Как отметили в пресс-службе администрации Ростова, в сентябре в южную столицу прибудут еще восемь малых архитектурных форм, которые будут радовать жителей города и напоминать им о грандиозном событии, которое ждет всех нас уже совсем скоро. В мэрии уверены, что такие малые архитектурные формы как нельзя лучше впишутся в облик города и будут соответствовать его духу.