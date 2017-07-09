Что делать, если на машину упало дерево — советы экспертов

Природный катаклизм для жителей Дона влетел в копеечку. Во вторник МЧС предупредило о резком ухудшении погоды. Несколько районов области и Ростов-на-Дону оказались во власти дождя, грозы и шквалистого ветра. Не все успели подготовится к непогоде и сохранить целым свое имущество, и сейчас подсчитывают убытки.

Припарковавшись он даже не успел заглушить мотор. В этот момент огромное дерево обрушилось на автомобиль Дмитрия Карнишина. Причем удар пришелся именно на место водителя. Ствол распластался по всей длине машины, прогнув крышу, разбив лобовое стекло, продавив капот и, возможно, двигатель.

«Я даже не успел испугаться. Просто не успел», — признается водитель.

Он сумел быстро среагировать и выскочить из машины. Как оказалось, 25-метровый ствол, обломившись задел не только иномарку Дмитрия, достал даже до автомобилей на противоположной стороне дороги. Пострадала легковушка Ольги Корниловой.

«Моя стояла далеко, около входа. Машина побитая полностью, красить надо. Стекла побитые. Автомобиль новый, только выплатила кредит. Дня два в себя прийти не могла», — рассказывает Ольга Корнилова.

И Ольга, и Дмитрий сразу после случившегося вызвали полицию, сообщили в МЧС. Действовали согласно инструкции, которой нужно придерживаться в подобных случаях. Памятка о том, что делать, если на автомобиль упало дерево, доступна в Интернете.

«Нужно самостоятельно сфотографировать место происшествия: поврежденные автомобили, упавшее дерево, щит, столб. Следует зафиксировать все очень подробно, чтобы в дальнейшем упростить процесс доказательства возмещения ущерба. Далее обращаемся в экспертную комиссию, которая составляет смету ремонта. Это платная услуга. Однако при наличии документов, подтверждающих оплату, в дальнейшем виновное лицо, то есть тот, кто будет возмещать ущерб, также возмещает эти расходы на проведение оценки», — поясняет адвокат Андрей Каменев.

Чтобы получить компенсацию, в дальнейшем важно собрать все необходимые документы. В доказательную базу входит справка из Гидрометцентра. По заверению синоптиков, такую официальную бумагу готовят в центре в течение трех дней после обращения. Уже с начала этого года сюда обратились сотни ростовчан. Только 4 июля в донской столице во время урагана упало 82 дерева.

«Ветер дул со скоростью 21 метр в секунду. Если ветер был хотя бы 15 метров в секунду, то этого уже достаточно при получении компенсации», — рассказывает начальник Ростовского гидрометцентра Наталья Самолётова.

Кто должен выплатить компенсацию, тоже стоит выяснить. В случае, если страховой полис автовладельца зарегистрирован в компании КАСКО, деньги пострадавший получает от фирмы.

Но стоимость самой страховки в разы дороже по сравнению с другими компании, поэтому и Дмитрий, и Ольга используют полисы других страховых компаний. В этом случае им необходимо выяснить, кому принадлежит территория, на которой находилось обломившееся дерево.

«Здесь существенную роль играет на чьей земле оно росло. То есть, если это муниципальная земля, то нужно обращаться в администрацию района. Если это дерево находилось на прилегающей территории к многоэтажке, то в этой ситуации несут ответственность либо управляющая компания, либо лицо или компания, которая осуществляет управление имуществом этого дома», — говорит адвокат Андрей Каменев.

Почему деревья падают, объясняет руководитель экспертно-консультационного центра Ботанического сада Антон Папков.

«Главная причина — стареющий древесный фонд города. Об этом мы говорим уже не первый год на протяжении 10 лет. Бьём тревогу в администрации города. Говорим о том, что древесный фонд Ростова-на-Дону претерпевает стадию полной гибели. Деревья отжили свой срок, их надо удалять, правильно и грамотно обрезать», — отмечает специалист-дендролог Антон Папков.

В администрации утверждают, что по сносу и обрезке деревьев работа ведется планомерно. Но статистика урагана, который прошел в Ростове 4 июля, показывает, что этих мер недостаточно.

«Упавшие деревья были разного состава, находились в разном состоянии, поэтому однозначно сказать, были ли они все аварийными, мы не можем», — комментирует начальник отдела благоустройства департамента ЖКХ и энергетики Ростов-на-Дону Валентина Лишавская.

Однако, будь они не старыми и гнилыми внутри, настаивают специалисты, вероятность их облома критично низкая.

«Здоровые деревья могут выдержать сильный ураганный ветер», — уверен специалист-дендролог Антон Папко.

Для вала дерева старого фонда не требуется чрезвычайных метеоусловий. Гнилые стволы ломаются и в полный штиль, добавляет дендролог. Он говорит, важно своевременно осуществлять контроль по обрезке и уходу, а также обновлению зеленых насаждений. Однако при этом следует подходить к делу грамотно.

Последнее массовое обновление легких города было еще в прошлом веке. Сейчас средний возраст деревьев Ростова составляет 50-70 лет. Почему внимание к ним так ослабло? В администрации это объясняют отсутствием финансирования. Кстати, какая сумма выделяется в бюджете для сноса аварийных деревьев и всех сопутствующих технических задач, не рассказали.