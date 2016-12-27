Дед Мороз в Ростове официально дал старт новогодним праздникам

В Ростове зажглись огни на главной городской елке. После этого дали первый предновогодний концерт. Теперь здесь все зимние каникулы будут выступать кавер-группы, ростовые куклы, циркачи и акробаты. Сегодня жители города смогли увидеть и новогодний парад во главе с Дедом Морозом. Он прошёл по Большой Садовой и первое интервью в Ростове дал нашей программе.

«Я желаю вам собраться за праздничным столом, загадать самое заветное желание, и пусть оно сбудется! Мир вашему дому, мир вашим детям, чтобы все у вас было хорошо!», — пожелал Дед Мороз ростовчанам.