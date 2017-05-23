Дело о вбросах бюллютеней в Ростове: подсудимые признали свою вину

Подсудимые по делу о вбросах избирательных бюллетеней полностью признали свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Пролетарского суда Ростова. Сегодня там прошло предварительное заседание. По его итогам суд постановил слушать дело в особом порядке.

Напомним, фальсификацию избирательных документов и итогов голосования инкриминируют трём членам участковой избирательной комиссии. Как считает обвинение, они по предварительному сговору совершили вброс не менее 750 бюллетеней с заранее проставленными отметками о голосовании. Факт нарушения закона зафиксировали видеокамеры, установленные на участке. Первое заседание по делу пройдет 5 июня.