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ОБЩЕСТВО

Демонстрация в Ростове-на-Дону собрала 30 тысяч человек

13:32 Понедельник, 01.05.2017

В Ростове-на-Дону прошла первомайская акция профсоюзов: митинг и шествие в честь Праздника Весны и Труда. По оценкам сайта правительства Ростовской области, в ней приняли участие 30 тысяч ростовчан. Акция прошла под лозунгом: «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Участники прошли по Ворошиловскому проспекту от площади Гагарина до Дома профсоюзов. Там состоялся митинг.

«На Дону сложилась прочная система взаимоотношений работников, работодателей и власти. Наша принципиальная позиция – уважение и тесное сотрудничество с социальными партнерами — профсоюзами и работодателями», — подчеркнул заместитель губернатора Василий Рудой. — «Основное направление нашей работы – создание нормальных условий труда, хорошей и достойной заработной платы».

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