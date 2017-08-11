День физкультурника в Ростове: куда пойти и где поучаствовать

12 августа Ростов-ан-Дону присоединится к всероссийскому празднованию Дня физкультурника. В донской столице его масштабно отметят в центральных парках — Горького и Октябрьской Революции. Именно там будет организован целый ряд спортивно-массовых мероприятий, сообщает сайт областного министерства физической культуры и спорта.

Так спортивная программа в парке имени Горького начнется в 9 часов утра. На центральной аллее около входа Федерация современного пятиборья проведет чемпионат по двум дисциплинам пентатлона — бегу и стрельбе из лазерного пистолета.

На центральной сцене разместят ринг, на котором в течение всего дня будут проходить соревнования по восточным боевым единоборствам. Состязания по тайскому боксу пройдут в 5 возрастных категориях. Кроме того, в рамках турнира состоится отбор на X Всероссийские игры боевых искусств в Анапе.

В парке пройдет также фестиваль по настольным играм. Одновременно игры будут проходить за 40 столами. В нижней части парка Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области будет принимать нормативы комплекса ГТО.

Утром в парке Октябрьской революции будут заниматься йогой. Но основная программа начнется в вечернее время. Спортивные зоны расположат по всей территории.

Для гостей подготовят презентационные стенды около 20 спортивных федераций города, а также профессиональные спортивные клубы. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» традиционно предоставит болельщикам возможность попробовать свои силы в забивании «ручного мяча», а также разыграет абонемент на предстоящий сезон.

Федерация тхэквондо предложит посетителям проверить свои силы в разбивании специальных «дощечек», профессиональные спортсмены помогут «поставить удар». Федерации дзюдо и самбо проведут мастер-класс на татами.

Центральную зону перед сценой займет площадка футбольного бильярда. Рядом расположится площадка большого тенниса – новшество этого года. Также для всех посетителей будет доступна стрельба из лазерного пистолета, дартс. Вечернюю программу продолжат соревнования по силовому экстриму.

Ключевое мероприятие пройдет на Фонтанной площади, там пройдет спортивно-развлекательное шоу, популярное в 30 странах мира. А в 20 часов 30 минут начнется церемония закрытия соревнований VIII летней Спартакиады учащихся России и Спартакиады Дона 2017 года.