День радио в донской столице отметят торжественным митингом

Сегодня, 5 мая, цветы возложат к памятнику изобретателю радио Александру Попову. В Ростове-на-Дону около здания телеграфа на проспекте Буденновском, 50, где установлен бюст, пройдет торжественный митинг по случаю Дня радио.

Напомним, праздник отмечается 7 мая. В этот день в 1895 году в Санкт-Петербурге Попов представил первый радиоприемник. Свой след выдающийся ученый оставил и на донской земле. Именно в Ростове физик впервые использовал свое изобретение в гражданских целях. Летом 1901 года он наладил радиосвязь между судами и берегом, повысив тем самым безопасность навигации.