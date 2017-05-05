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ОБЩЕСТВО

День радио в донской столице отметят торжественным митингом

7:34 Пятница, 05.05.2017

Сегодня, 5 мая, цветы возложат к памятнику изобретателю радио Александру Попову. В Ростове-на-Дону около здания телеграфа на проспекте Буденновском, 50, где установлен бюст, пройдет торжественный митинг по случаю Дня радио.

Напомним, праздник отмечается 7 мая. В этот день в 1895 году в Санкт-Петербурге Попов представил первый радиоприемник. Свой след выдающийся ученый оставил и на донской земле. Именно в Ростове физик впервые использовал свое изобретение в гражданских целях. Летом 1901 года он наладил радиосвязь между судами и берегом, повысив тем самым безопасность навигации.

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День радио в донской столице отметят торжественным митингом

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