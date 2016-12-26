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День траура: в России вспоминают жертв авиакатастрофы

0:05 Понедельник, 26.12.2016

26 декабря в России — День траура по погибшим при крушении Ту-154. Ранее об этом объявил президент Владимир Путин. Напомним, трагедия произошла рано утром — в 5 часов 40 минут — вскоре после того, как самолет вылетел из Сочи. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди жертв авиакатастрофы восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.

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