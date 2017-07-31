День ВМФ в Ростове отметили торжественным мероприятием на городской набережной
На Дону отметили День Военно-Морского Флота. Традиционно в последнее воскресенью июля в 10 часов утра на набережной Ростова-на-Дону собрались как совсем юные курсанты, так и опытные капитаны. Около памятника адмиралу Ушакову прошло торжественное построение с участием знамённой группы, вручение наград и возложение венков в память о погибших воинах. Кроме того, ростовчане смогли увидеть разводку судов.
«Пригласили всех желающих, всех, кто связан с флотом, а также членов семей, внуков, детей. Нам приятно было всех видеть, потому что с флотом так или иначе связаны очень многие в этом городе», — сказал председатель Ростовского-на-Дону морского собрания Юрий Зеленский.
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