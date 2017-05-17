День выпускника на поляне перед физфаком: ЮФУ зовет на встречу 20 мая

20 мая на поляне перед физфаком ЮФУ (ул. Зорге, 5) пройдет традиционная встреча выпускников всех лет. Для них состоится большой концерт, будут работать различные развлекательные площадки для детей, вечер завершится красочным фейерверком. Но главное, конечно же, это возможность встретиться и пообщаться с одногруппниками, преподавателями и просто друзьями.

Также в пресс-службе университета рассказали, что во время праздника торжественно закроют II Фестиваль короткометражных фильмов «ЮФУ, я люблю тебя» и наградят победителей.

Выпускников, студентов, сотрудников и друзей университета ждут на поляне с 16 часов, в 17 стартует официальная часть праздника. Салют прогремит в 21 час, но вся концертная программа завершится в 22 часа.

Наша телерадиокомпания «Дон-ТР» является информационным партнером праздника. До встречи на поляне!